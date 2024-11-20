Южнокорейский депутат заявил об участии северокорейских военных в боях на стороне России

Депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке, заявил, что часть из 10 900 военных КНДР, якобы отправленных в Россию, участвовали в нескольких боях в составе ВС РФ против украинской армии в Курской области.