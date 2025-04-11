Финский судостроитель подписал соглашение с Литвой и Латвией

Соглашение об исследованиях и разработке в области десантных катеров подписал с министерствами обороны Литвы и Латвии финский производитель судов Marine Alutech, сообщает пресс-служба минобороны Финляндии 11 апреля на официальном интернет-портале государственных органов.
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