Ночью в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехники

Ночью в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехникиЗа ночь из города вывезено 2656 кубометров снегаПо информации МКУ "Дорожное городское хозяйство", в ночную смену с 6 на 7 января в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехники.