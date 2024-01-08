Ночью в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехники

Ночью в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехникиЗа ночь из города вывезено 2656 кубометров снегаПо информации МКУ "Дорожное городское хозяйство", в ночную смену с 6 на 7 января в уборке города были задействованы свыше 50-ти единиц спецтехники.
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