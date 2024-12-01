Сенегал требует от Франции извинений за резню в пригороде Дакара в 1944 году

В Сенегале 1 декабря почтили память погибших западноафриканских военных, сражавшимися за Францию во время Второй мировой войны и расстрелянных французскими войсками в 1944 году за требования справедливого обращения и выплаты жалованья по возвращении.
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