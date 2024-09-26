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Царьград

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Ученые рассказали, чего следует ждать после мощных вспышек на Солнце

Ученые рассказали, чего следует ждать после мощных вспышек на Солнце

23 сентября на Солнце произошла мощная вспышка на Солнце.Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на понедельник, 23 сентября.

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