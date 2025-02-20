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Царьград

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Орбита МКС изменена для запуска "Союз МС-27" и возвращения экипажа

Орбита МКС изменена для запуска "Союз МС-27" и возвращения экипажа

Роскосмос скорректировал орбиту МКС для обеспечения запуска "Союз МС-27" и возвращения экипажа "Союз МС-26".

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