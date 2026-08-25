У меня деньги есть: арест с залогом в 20 млн грн не испугал экс-зама главы Офиса Зеленского Мудрую

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему заместителю главы Офиса президента (ОП) Украины Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.
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