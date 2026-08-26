Результаты: Tour de l’Avenir-2026. Этап 7. Результаты

Strambino — Ceresole Reale — Lago Serrù, 127.8 км 1 FinnLorenzo Mark Red Bull — BORA — hansgrohe Rookies 3:15:42 2 DriesenNiels Lotto — Groupe Wanty 0:27 3 RamírezMateo UAE Team Emirates Gen Z 0:28 4 BravoHenrique Soudal Quick-Step Devo Team ,, 5 FabriesUgo UAE Team Emirates Gen Z 0:41 6 ArsacRémi Decathlon CMA CGM.
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