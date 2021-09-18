66 миллионов лет назад Земля была почти пустой. Ученые показали планету сразу после исчезновения динозавров

TRENDYMENПрогресс66 миллионов лет назад Земля была почти пустой. Ученые показали планету сразу после исчезновения динозавровПримерно 66 миллионов лет назад безраздельно правившие Землей динозавры полностью исчезли с лица планеты.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergey amelchenkoВсё это лишь предположения и гипотезы,которые пытаются выдавать за истину.Сергей ЛаховА ты предполагаешь ничего не предполагать и сидеть и ждать, пока ответ на голову свалиться. С таким мышлением человек так и сидел бы в каменном веке до сих пор. Неандерталец ты критический!sergey amelchenkoЕсть куча других предположений и гипотез,которые почему то не озвучивают.Деньги и пидарасы решают всё.Дмитрий БаклановЕсли бы астероид устроил гибель динозавров, то они бы вымерли в течении года. Ну допустим в удаленных местах от холода в течении двух лет. Допустим некоторые все же продержались до конца собственной продолжительности жизни... НО ВЫМИРАЛИ ОНИ НЕ ОДИН МИЛЛИОН ЛЕТ! Причиной вымирания была не какая-то моментальная катастрофа, а длительное (на миллионы лет), и незначительное, но критическое изменение параметров окружающей среды.Комментировать
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