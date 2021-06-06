Как легко люди разменивают Родину на роль посудомойки в Европе

Темы дняПолитикаКак легко люди разменивают Родину на роль посудомойки в Европе Владимир Круглов Ничего не придумано, всё основано на разговоре с родителями девушки, работающей официанткой в Германии.Вернуться к статье9918НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрТаких единицы.КатеринаЭто смотря где... Я живу рядом с городом, который строили пленные немцы. Многие тут и осели. В 90-е целыми семьями рванули в Германию и русских родственников прихватили. Не знаю никого, кто бы вернулся обратно. Многих знаю лично, поддерживаю связь через интернет. Так вот скажу так... Каждый там достиг того же, чего и тут мог достичь. Да... и про ценности... Фигня всё это... Никто никого силой к этим "ценностям" не привлекает. Да и среди обычных европейцев к этим извращениям относятся с брезгливостью... так же, как и у нас.EАErna АбихОшибаетесь, 70 % идут в такую защиту за них, за нетрадиционников, что диву даёшься. И насчёт вернулись. Много уехали обратно, много. Только едут не туда где жили а в другие места где их не знают, у меня много знакомых в Омскую и Саратовскую обл. уехали. Поднакопили денег поднимают в России хозяйство, продолжаю с ними общаться, довольны.КатеринаЯ не ошибаюсь... Мне пришлось, где-то с годик, пожить в одной из скандинавских стран. Моим глазам свидетелей не надо.EАErna АбихА я здесь живу уже 20 лет и прощалась с людьми которые уехали в Россию, и прекрасно там поднялисьEАErna АбихИ те немцы которые "рванули" они этнические немцы их никак нельзя сравнивать с русскими( такими как эта девочка)КатеринаДа, ладно Вам... Эти этнические немцы с пелёнок разговаривали на русском языке. Немецкий уже ТАМ учили. У многих и фамилии русские. Сын у меня к другу в Берлин гонял, так рассказывал, что пол Берлина на русском говорит...EАErna АбихНу может быть у вас такие "немцы" попались, у нас с детства в семье говорили на двух языках, и сейчас говорим на 2 языках, и здесь ФРГ немного по другому в нашем городе, дома говорим на русском, чтоб не забыть, а в городе и на предприятиях по немецки, по другому сложилась жизнь. Оставайтесь при своём мнении а я при своём.Брагин Андрей"Что человек, когда его заветное желание еда, да сонБрагин АндрейЧто человек, когда его заветное желанье - еда, да сон - животное и только... В.Шекспир.Сергей ФедоровЯ в шоке, не люди, а какие-то примитивные тупые животные. Откуда это в них?!Игорь КинжаловНе будь идиотом, тогда и в шоке не будешь... А сколько у нас молодёжи (Москву не берём во внимание) не могут найти более-менее достойно оплачиваемую работу, чтобы хоть как-то нормально жить. Я из города миллионника, зарплата в основном 20-25 тысяч, минус подоходные, цены в магазинах такие же, как в столице, а на некоторые продукты ещё и выше + коммунальные расходы, вот и живи на оставшиеся гроши. Уедешь к чёрту на кулички, если чёрт будет достойно платить...АлександрТак что же не едут из вашего миллионника? Видимо,зарплаты далеко не 20-25."0-25 тыс.-это интернет -мем у "всёпропальщиков".ХШХариман ШифонскийПримите стаканчик - отпустит. Когда у человека спокойная, уютная жизнь, ему всё равно, где. Ее маленькая работа в Германии защищена трудовым законодательством. И оно строго исполняется всеми. Правила жизни требуют уважения к твоему личному времени и к тебе лично. Те же пидоры за столиком три раза подумают прежде чем обратится к официантке не подчтительно. А теперь оглянитесь, присмотритесь и подумайте, что бы вы, исходя из вышеизложенного, хотели бы поменять. И шок от животности человека отойдёт.Игорь КинжаловНет желания вести диалог с тобою - леммингом...Игорь КинжаловНе гони пургу...не у всех есть возможности уехать по разным причинам... А про зарплаты в регионах - закрой рот, если, балбес, ни хрена не знаешь...Скорее всего, ты буржуй недорезанный...АлександрПургу ты гонишь. https://gogov.ru/articles/average-salary А я рабочий. Специалист 6 разряда.АлександрТебе просто нечего возразитьИгорь КинжаловТогда ты умственно отсталый, хотя специалист 6 разряда... А свою ссылку заткни, сам знаешь куда. Написать можно, что угодно... я сужу то, что есть на самом деле...АлександрНет,дорогой.Это ты здесь УО.Ты рассуждаешь о том,чего не знаешь,а вычитал на всевозможных помойных сайтах,которых в сети море.А у меня знакомые живут от Калининграда до Южно-Сахалинска.И нигде нет нищеты,про которую ты тут заливаешься.Игорь КинжаловЛемминг, твои знакомые - это лишь ничтожно малая часть нашего населения. Официально наша власть признаёт, что почти 50 процентов людей в России живут за чертой бедности.АлександрТы откуда эту брехню выкопал,убогий?Официальная власть говорит о том,что 30% населения получает "серые зарплаты" в конвертах. Это явно не 20 тыс.Даже официальная медианная зарплата в России-35 тыс.То есть 50% населения получает от 35 тыс.и выше. В СССР этому соответствовала зарплата в 180 руб,что было более,чем хорошо.КатеринаВсё правильно Вы написали. Минусов Вам наставили, а возразить-то и нечего.)))ММарияЕсли кто в России не устроился, тот в Германии тем более не поднимется. Сотрудница моей мамы уехала в Германию, хотела спасать ребёнка. Спасла. Работает мальчиком по вызову. Муж от горя умер, хотел всё время вернуться, но случился инфаркт. Здесь в России были уважаемыми людьми, а теперь вот такое горе. Хорошо, где нас нет. Надо ценить, что имеешь, а не мыкаться по заграницам.Игорь КинжаловВаш пример не может служить правилом для всех, у каждого своя судьба. А у меня знакомые прекрасно устроились в той же Германии...Елена КозловаТяжелая, низкооплачиваемая работа - нищая по ценам Германии - достойная в вашем понимании?!Елена КозловаЧто с вами? " спокойная, уютная жизнь" - у официантки?! Как белка в колесе весь день!Игорь КинжаловЭто всё общие слова... Давайте сравнивать оплату одной и той же работы в Германии и в России...ромыч777Да наверное все дети российской знати там мальчики и девочки по вызову. а че мелочиться. наверное и их родители свои миллионы и миллиарды таким способом подняли .только в России.ММарияЯ разве о богачах?ХШХариман ШифонскийВы опять не поняли или не вникли. Как белка в колесе работают все, кроме хомячков и слизняков диванных. Спокойная и уютная жизнь - это когда ваше сознание не обремено мыслями о быте, о нестабильности вашего положения на работе, о незащищенности вашей перед социумом. Это когда ваше личное время, ваша личная жизнь уважаема на уровне общества и никакой работодатель не посмеет и думать в них влезть. Когда термин "моральное давление" - есть наказуемое преступление, пьянство - синоним свинству, а неуважение к общественному порядку, чистоте в местах общественного пользования и к покою сограждан - есть признак дикарства, разложенчества и моральной деградации. А теперь опять оглянитесь, присмотритесь и поймите, что Вы хотели бы поменять.ХШХариман ШифонскийНегативная реакция на проблему - начало осмысления проблемы. Пусть минусят.NNataТупая работа - отупляет до животного состояния. Нет возможности кроме тяжелого физического труда найти квалифицированную, постепенно притупляет все чувства и мысли сводит к минимуму. Через несколько лет её диплом ничего не будет стоить.Но есть перспектива - перейти в санитарки и мыть ночные горшки в богадельне или "большая дорога- большие возможности".ВМВладимир Меженков МеженковАвтор считает, что приведенному им примеру позавидовал бы Гитлер, которому приходилось завозить молодежь из России для работы а Германии силой. Интересно, как бы отреагировала на этот вывод автора телезнахарка Елена Малышева? Вот как она объяснила факт жизни в США своих сыновей, сама, между прочим, озаботившаяся приобретением дворца там же для своей жизни отнюдь не в России. когда выйдет на пенсию. Ее старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале, а младший занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран. "Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro. Считает ли автор, что это признание Малышевой гуманней позиции Гитлера, поскольку исключает силовое принуждение российской молодежи жизни и работв на Западе?ТХТатьяна Хмеленинапотому что после окончания вуза молодой специалист не может найти работу. так как везде требуют опыт. а где его взять. и потом вот взять Ставрополь там старший преподоватеоль в унивеситетах получает около 13 тыс. это что? и о чем тут можно говорить? как молодой специалист может содержать семью? да и себя?и потом возьмите эти всякие учереждения имени ЭТОГО НЕКЧОМНОГО Ельцина. в них и почти все университеты институты.спонсируемые западом и обратыванием нашей молодежи. я не знаю чему там учат но после них почти вся молодежь говорит что поедет зарубеж что Россия это .... и они поедут в америку на запад. и куда смотрят я не знаю кто должен смотреть за нашим образованием в учебных учереждениях но это факт обрабатывания нашей молодежи. а преподователи что не видет что молодежь обрабатывается. и им наплевать на патриотизм и т. д. это неголословное утверждение. это общение с абитуриентами которые хотят уехать. от которого приходишь в уныние. как же так. конечно не все дети но очень много мечтают уехать. увы очень жальТатьяна БраунВот и неправда. Не везде требуют опыт, частенько работодатели просят найти специалиста без опыта. Говорят, что проще научить, чем переучить опытного под свое предприятие. Буквально на днях ко мне (работаю в техникуме) обратилась главбух-попросила подобрать девочку, ей нужен второй бухгалтер. Хотя к ней обращались по поводу работы более опытные спецы. Я спросила, почему не хочет взять именно опытного. И услышала -проще научить с нуля, чем переучивать. Организации ведь разные, практически у каждого свои особенности. === Насчет зарплаты в 13 тыс. у преподавателя что-то очень сомнительно.... 13-ть-это минималка, первый разряд, столько получает младший обслуживающий персонал. Получается, что упомянутый вами СТАРШИЙ преподаватель абсолютно неквалифицированный специалист? Даже в техникуме преподаватели только на ставку получают намного больше, даже без вышки. Может ваш преподаватель просто работает на очень неполную ставку? Работаю в техникуме бухгалтером, но параллельно веду предмет, где-то по часам 0,3 ставки. И то в месяц получается почти 10 тыс.=== Так что не надо лишний раз стенать. Не все рвутся на "благословенный запад". Кто хочет, находят работу, и работают неплохо.АлександрМои дети закончили ВУЗы 6-7 лет назад.Племянник в позапрошлом году.Технари.Работу нашли в течение 2-3 недель.И весьма высокооплачиваемую.Как и их однокашники. На Запад никто не собирается. У младшей зарплата ,если в долларах,2.800.Чистыми.Николай КузнецовНу, Александр, все-таки вы точно обитаете в параллельном мире. У меня двое в Питере, у обоих высшее, но до зарплат ваших детей, как до Киева в определённой позе. Им, правда, хватает. Почти 300000 тысяч зарплата, может она детопуп? Т,е. депутат.?АлександрНет.Я в обычном мире обитаю. И дети мои в депутатах не ходят.Обычные выпускники технических вузов. Младшая несколько раз меняла места работы.Сама,по интернету.Сейчас у неё зарплата 210 тыс.на руки.Способная.На фирме уже молодым помогает осваиваться.У её мужа зарплата повыше будет.Николай КузнецовРад за неё. Но больше бы обрадовало, если бы у нас минимальная зарплата была хотя бы 30 тысяч, с этими же ценами. А то ведь цены у нас зрзацрыночные.АлександрТак медианная у нас 35 тыс.Т.е половина работающих имеет столько и выше. Каждый сам кузнец своего счастья.YKYury KhartovskiНет, Александр, судя по Вашим комментариям в различных постах, Вы обитаете в "заказном" мире...АлександрВ самом наиреальнейшем. Не в придуманном,где средняя зарплата,якобы,20 тыс.Игорь КинжаловГусь лапчатый, ты где живёшь? Ясно, что в Москве... А это совершенно другая страна... Не равняй возможности в столице и в регионах...ну, и индюк ты, самодовольный...АлександрМосква такая же часть России ,как Рязань или Владивосток.Моя зарплата,как и пенсия, не имеет к бюджету Москвы ни малейшего отношения. И Москва не чемпион по доходам. Так,что мимо ты пукнул.КатеринаИгорь, а обзываться зачем? Я не очень доверяю тому, что пишет Александр про зарплаты технарей в масштабах страны. Но Вам не стоит ТАК реагировать. Пусть пишет. Люди читают и прекрасно понимают, что враньё это. Прямо, взяла и нашла доча после ВУЗа работу за 200тысяч... ПО ИНТЕРНЕТУ!!!))) Не бывает такого...Игорь КинжаловДа противно читать эту брехню...возможно, в Москве ещё можно найти работу с приличной зарплатой, но в регионах - только по великому блату и с сумой гораздо меньше...Катерина20 тысяч, это не средняя зарплата. Это зарплата за работу, на которую можно легко и реально устроиться в любое время. Сегодня читала объявления. Требуются такие работники... и работа не из лёгких... по 12 часов через двое суток на ногах. И, представьте себе, это истинная правда. Это продавцы в больших магазинах. В последнее время всё чаще среди продавцов вижу молодых парней... Это удручает, просто. А других объявлений нет в моём любимом маленьком городке.АлександрКак уже писал,это её третье место работы.Начинала с 50 тыс.,затем перешла на 130 тыс,потом на 170. А 40 тыс. ей добавили после года работы.Фирма не московская. Из соседней области.Племянник сразу на 70 тыс.работу нашёл.Как говорится,кто-то ищет возможности,а кто то причины.КатеринаСкажем так... Есть такие зарплаты... не буду спорить... Мои сын с невесткой тоже хорошо зарабатывают, они долго к этому шли и уже не молоды. Но ТАКОЙ работы очень мало в провинции. У нас средний заработок от 30 до 40 тысяч. И это ещё поискать надо...АлександрВезде есть разные заработки.И в Москве есть те,кто получает 20 тыс.,как и в провинции повсюду есть заработки от 60 и выше.Хорошие специалисты ценятся везде.КатеринаТолько вот высококвалифицированных мест в провинции раз-два и обчёлся. И не думаю, чтобы Вы об этом не знали.АлександрТак и специалистов раз-два и обчёлся.Мой знакомый пол года искал рабочего на станок за зарплату 120-150 тыс.Нашёл в Белоруссии.КатеринаИ что Вы этим хотите сказать? Вывод только один напрашивается... Нет в стране учебных заведений, которые готовят нужных высокооплачиваемых специалистов. Зато всяких менеджеров пруд пруди... Ну и кто виноват?АлександрЕсть такие учебные заведения.Вот только любителей работать в стране поубавилось.Оттого и менеджеров пруд пруди.Родители виноваты.КатеринаЯ от Вас другого ответа и не ждала.)))) Вот Герои Социалистического Труда у нас были... Их славили и воспевали в стихах, в песнях, в фильмах. А с героями капиталистического труда как-то не заладилось... Одни менеджеры получаются, которые работают продавцами в основном за 20 тысяч... за редким исключением. Вы пишите, что родители виноваты... А они на чём воспитывались и воспитываются? Не удивляюсь, что Ваш знакомый нашёл СПЕЦИАЛИСТА на станок... именно в Белоруссии. Но вот уйдёт Батька... и там рабочие переведутся.АлександрРодителей воспитывали их родители.Так было,есть и будет.И как,порою,делали Героев Соц.Труда в СССР неплохо знали. Как то не очень их простые люди уважали.Особенно в брежневском СССР.Как то не очень их простые люди уважали.ТХТатьяна ХмеленинаТк вот Александр хорошо что вам повезло. и дети нашли работу. А я общаюсь с молодйжью и вижу что твориться. и чему даже сами преподователи учат в некоторых вузах. хотя бы послучайтйте передачу Михалкова за 6.06 бессагон может тогда вам что то станет ясно. а в основном работу трудновато найти. а так ну у вас прямо сказка. и не надо отвечать немного как бы негативно. всех благ вам и вашим многозарабатывающим детямАлександрВсе находят,кто стремится найти.Начать можно с малого,а не с "Я ничего не знаю,но меньше чем за 100 тыс.работать не буду".ИгорьКонечно это очень грустно, но есть ещё один немаловажный момент, который многие не берут во внимание - это эстетика. Когда первый раз попал за границу, ощущение было, что побывал в сказке. Это была Финляндия. Стоит огромный элеватор, весь белый, и ни одного тёмного пятнышка на всю его высоту. Идёшь по городу - все дома чистые, аккуратные и красивые, с цветами на лоджиях. У нас же, построят новый красивый многоэтажный дом, а через пару лет он выглядит как склад старого хлама - все остеклённые лоджии забиты до потолка всякой хренью. В городах у них тротуары и газоны вдоль дорог, а не куски земли с полынью и сорняками. Потому что для русского менталитета эстетика всегда была на последнем месте, и становясь главами города, мэры не сильно обращают на это внимание. Недавно из разговора узнал, что родственница - пятиклассница собирается после школы уехать жить за границу. Родители просто промолчали, как будто это уже решённый вопрос. Абсолютно русские люди.LLuidmilaне успеет, к тому времени там будет халифатИгорьХалифата там не будет никогда, буржуины не позволят такого у себя, хотя нервы иноземцы им потрепят ещё не один десяток лет. Но всё меняется, и мы все меняемся, и сегодня мы уже не такие как были вчера. И действительно, идёт всемирная интеграция, чему способствует развитие связи и транспорта. Даже у нас уже пол страны ездили отдыхать на заморские курорты, чего ещё лет тридцать назад было невозможно даже представить. Но наши дети должны жить рядом с нами. Я нечасто вижусь со своими, но знаю, что могу их увидеть и пообщаться в любой момент, также как и они со мной. И в этом наше счастье. А если они за бугром, зачем тогда Родина их рожала и растила?Елена КозловаХалифат там будет! Это предсказывал еще Нострадамус. Как и Ванга. Откуда им было знать про беженцев? И про Рим - столицу халифата?ХШХариман ШифонскийА ещё дед Захар из соседнего подъезда говорил, что всем кранты.Nikita Kopitov"Такому поведению современных россиян позавидовал бы Гитлер. Ему приходилось молодежь из России возить на работу силой." - - - - Гитлер то вывозил молодёжь насильно из СССР, а это была Страна с другими ценностями, общественным строем, да и уверенность в будущем былаVGVasily GolovЧто тут удивительного. Не все дипломы России признает Германия. Потом 39% дипломированных выпускников в России не работают по полученной специальности.Главное платят хорошо.Какая работа- не важно.Vladimir OvchinnikovСамая главная причина этого явления это низкие зарплаты в РФ. Даже на высокоприбыльных предприятиях которые перерабатывают природные ресурсы зарплата ниже чем в странах ЕС в 3-4 раза. Это при тм что прибыль там значительно ниже из за высокой стоимости нефти и газа. Новые собственники этих предприятий обычно объясняют это тем, что нельзя по зарплате сильно отрываться т средней по региону. Замкнутый круг! Зато эти "Олигархи " не знают куда девать свалившиеся деньги. Наглядным примером является реакция Лисина и Мордашва на предложение Белоусова об увеличении выплат в Бюджет. К сожалению Белоусва опять сомнут и эти "собственники продолжат "пир во время чумы". О медицинских работниках и учителях особенно плохо. Руководство страны не решает эту проблему уже 30 лет и сейчас Единая Россия не предлагат реального решения.БИБорис Петрович ИвлевВ ФРГ минимальная зарплата 10-ть евро в час. А у нас в стране преемнице СССР разгромившего Германию какой МРОТ? Правильно - нищенский, пенсии тоже, стариков вообще за людей не считают.VVsevolodА насколько шикарно можно жить на эту зарплату? О зарплате все поют на 10 голосов, а вот про цены скромно молчат. А насчет стариков не надо ля-ля! Я сам пенсионер и живу нормально. Не хватает - подрабатываю. А посуду за пидорами мыть не собираюсь.Лада МираНу ни каждому везет выходить на пенсию конем здоровым ,у моей приятельницы муж каждый год в суставы по несколько раз уколы делает более 50 руб за год уходит что бы двигаться и выходить из дома и ежемесячно более 6000 р тратит на болячки . Если бы не жена ,давно бы загнулся дедVVsevolodДа и я не "конь здоровый", а инвалид второй группы. Но считаю себя мужчиной и проблемы решаю сам, в том числе и финансовые.БИБорис Петрович ИвлевНе от хорошей жизни это явление. Не думаю что кому-то нравиться мыть посуду, чистить толчки и т.п. да еще и иностранные.АлександрВ Германии Средняя пенсия не достигает и 1000 евро.Это грязными.romanov peterВ Германии средняя пенсия составляет 580 евро.Бывает пенсия и в 50 евро и в 30 евро.Так что прежде чем писать что-то нужно знать точно что,сколько и почём.АлександрСпасибо,что поправили.Елена Мамоновау каждого свой выбор,кто как устроится тамАлексей СмирновСовременное образование и внутренняя политика правящей партии не предполагает обучение и развитие самоуважения у граждан страны. не нужно им это.Юрий АфонинНадо Думе и правительству поставить на вид. Пусть рабочие места создают. Хотя им давно не интересна на Россия.ВладленТак обнуленный обещал лет двадцать назад создать 20 млн.высококвалифицированных рабочих мест. Но с этим у него получилось. Как и с обещанием не поднимать пенсионный возраст и не менять конституцию в своих интересах. А о том , что бы догнать Португалию. Уже кроме него и все другие забыли!!!Лада МираВсего лишь выбор вкалывать за макарошки в Еуропе или в России. Кому то нравится Еуропа. Я вот живу в кв-ре ЖК построенного в СССР. У нас обустроенный дом и двор асфальтированный и с весны до лета цветущие полисадники ,ровные тротуары, при необходимости ремонты в подъездах. Видеокамеры ,охрана ,ограда -чистота и порядок сосданный благодаря жильцам и правлению ЖК. И выходя со двора за калитку . в центре города колдобины на тротуарах ,обшарпанные фасады ,грязь и лужи ,зимою горы снега ,гололед ,падаюжие глыбы снега и сосулек с крыш на головы ,а то и стены домов ...ежегодно город забирает кроварые жертвы ,калечит население . На окраинах города вообще ДНИЩЕ!!! Так что не только в деньгах дело выбора ПМЖ,кто то готов мыть посуду на чужбине ,а кто то там где родился ,жить в де... е .Насырова НатальяМожет девонька рассчитывает выйти замуж за немца. Вот и моет посуду для них со своим высшим российским образованием. Видно наши дипломы там не котируются и годны только для мытья грязной посуды.АМАлиса МайскаяНаши дипломы котируются, но только в профессионально-востребованных областях, (к примеру, врачи, программисты, инженеры и многие другие). Все остальные дипломы нужно подтверждать, а для этого пройти курсы, (естественно, на немецком языке) и часто, это год-два обучения, т.к. в ФРГ очень жесткие стандарты в любой отрасли. Большинство эмигрантов идут по пути наименьшего сопротивления, т.к. учеба здесь, не в пример большинству российских вузов, требует максимальной самоотдачи, (что является хорошей проверкой мотивации человека). Скорее всего, героиня поста, действительно, планирует устроиться в Германии за счет брака с кем-то из коллег. На это у нее не так много времени, т.к. обслуживающий персонал в ФРГ, в основном студенты на подработке, а преуспевающие менеджеры, адвокаты и т.п. на официантках и посудомойках не женятся, (у них свой круг общения). Вообще, такая постоянная работа для эмигранта - это тупик.Алла СущинскаяЗнакомая девочка вышла замуж за немца. Имеет педагогическое образование - преподаватель немецкого, английского языков. Но в Германии пришлось учиться заново. Муж поставил условие для неё - никаких "пелёнок" , так как у него второй брак, и от первого брака есть двое детей. Я не понимаю, зачем там жить!? Всё чужое...ВладленА зачем Вам понимать? Это не Ваша жизнь!!!КатеринаНу как же... осудить-то надо... Многие в своей-то жизни не могут разобраться... Зато в чужой запросто.Алла СущинскаяЯ и пишу о своём мнении. Никак не осуждаю уехавших. Говорю только о себе...не смогла бы.Алла СущинскаяА вам лишь бы поддеть, не поленились...Катерина"Никак не осуждаю уехавших. Говорю только о себе...не смогла бы..."------------------------------------------------------------------------------- Прочтите ещё раз свой коммент о девушке, вышедшей замуж за немца... Вы,именно, осуждаете её. Про себя пишете, что не смогли бы жить на чужбине... Я вот тоже не смогла, кстати... Но близкие мне люди живут там, многие счастливы... и замечательно. А замужество и на Родине не всегда счастливое...Адольф ПешковАвтор подчеркнул слово Родина. Беда в том, что очень мало сегодня в России, имеющих Родину. Родина была у каждого, кто родился и прожил хотя бы лет тридцать в СССР. Сужу по себе. Уехал учиться в техникум в 14 лет из своего РОДНОГО СЕЛА, Приобретённая специальность заставила сменить три поселения городского типа, где и были расположены производства. Родители постарели и я решил их перевезти к себе к месту моей последней работы. Погрузив их на транспорт пошёл по знакомым улицам и от мысли, что больше я сюда не вернусь проплакал всю дорогу. По работе пришлось поездить и в Европу, и в Америку и в Китай. Ни за какие коврижки никогда и мысли не было покинуть свои просторы. А молодежь в России не видит никаких возможностей кроме прислуги у какого нибудь недоразвитого барина из торгового ларька. Сёла опустели по причине вахтовых работ, а городские вообще даже не слышали слова Родина.ромыч777Да у них выбора нет .Или прислугой у своих упырей или чужих. Хотя где они свои то .все давно и сами там и жены там и дети там.Viktor TumpurovВ голове" детей" опилки -либераловоспиталки.сергей дружкини правильно делают что молджежь уезжают работать в европу!мы давно просрали родину!у чиновников зарплата миллионы у рабочих от 4 тыс!ощутите разницу?идиоты-чиновники говорили:мы не просили вас рожать!денег нет но вы держитесь!даже путин сам доволен этим!Юрий ВахрушевЕщё один факт, что одноклеточные тусятся не только в г Думе, СМИ, органах правопорядка... есть они и среди простых россиян. Однако этот мизер недостоин всеобщего внимания.ВладимирА при чём здесь Родина, и хорошо оплачиваемая работа? Она носитель государственной тайны? Может она чем-то обязана Родине, отработать должна? У нас давно капитализм в России, где хочу - там живу, где хочу - там работаю. Вы лучше у чиновников спросите, где лучше жить, они вам ответят, у многих недвижимость за границей. Глиста спрашивает у мамы глисты:"- А почему мы живём в жопе? - Это наша Родина, сынок!"Александр ТрофимовТы, вовик, может и в жопе существуешь, а я живу на Родине.КатеринаПро глистов-то зачем написал? Мерзко, как-то, звучит... Убери коммент. Не позорься...ИгорьВсё верно, из Телави пишет.ВладимирСошок, по уровню жизни ты живёшь между Руандой и Гондурасом, где-то на 85-м месте. А это по мировым понятиям - в жопе.ВладленИ как же она у Вас называется???Комментировать
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