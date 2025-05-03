«Я сейчас вдовец»: Александр Васильев впервые рассказал о драме в личной жизни

Историк моды Александр Васильев после увольнения с Первого канала уехал из России во Францию. Экс-ведущий «Модного приговора» еще в 1980-х женился на француженке Анне Мишлин Жан Бодимон ради гражданства страны.
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