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Медведев, Рублев и Хачанов стартовали на US Open-2026 по-разному, но, главное, продолжают борьбу. А Сафиуллину просто дико не повезло

Медведев, Рублев и Хачанов стартовали на US Open-2026 по-разному, но, главное, продолжают борьбу. А Сафиуллину просто дико не повезло

У мужчин Россию на старте US Open-2026 представляли четыре теннисиста. И надо признать, что в первом круге они выступили достойно.

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