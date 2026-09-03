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Татар-информ

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В России планируют обновить порядок проведения диспансеризации

В России планируют обновить порядок проведения диспансеризации

Минздрав России планирует обновить порядок проведения диспансеризации. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздову.

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