В России планируют обновить порядок проведения диспансеризации

Минздрав России планирует обновить порядок проведения диспансеризации. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздову.
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