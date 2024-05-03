В высокогорном районе Северной Осетии сотрудники полиции и ветераны ОВД приняли участие в патриотической акции «Сад Памяти»

Руководство и личный состав ОМВД России по Ирафскому району Северной Осетии совместно с председателем районного Совета ветеранов Георгием Тегаевым приняли участие во Всероссийской акции «Сад Памяти», посвященной памяти погибших воинов Великой Отечественной войны и направленной на восстановление лесного массива и формирование у граждан бережного отношения к природе.