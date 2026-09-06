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Как устроен ядерный щит России и почему «Чегет» не запускает ракеты

Как устроен ядерный щит России и почему «Чегет» не запускает ракеты

Российский ядерный щит представляет собой не одну ракету и не знаменитый «чемоданчик», а многоуровневую систему хранения, контроля, связи и боевого управления.

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