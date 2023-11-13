Fox News: при ударах США по объектам в САР погибли не менее шести человек

В результате американских ударов по объектам КСИР в Сирии погибли не менее шести человек - Fox NewsРанее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке САР.