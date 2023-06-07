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«Мисс Россия 2022» Анна Линникова высказалась про свою боль

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова высказалась про свою боль

23-летняя Анна Линникова, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2022» и участница «Мисс Вселенная» в США, выразила свою неудовольствие в своих социальных сетях.

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