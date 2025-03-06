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«Московское долголетие». Как город защищает пожилых людей от киберугроз?

«Московское долголетие». Как город защищает пожилых людей от киберугроз?

фото: РИА Новости/Кирилл Зыков Цифровизация все активнее проникает в жизни людей старшего возраста. По данным национального исследования старшего поколения НИУ ВШЭ, в 2023 году 53% жителей Москвы и регионов в возрасте от 60 до 69 лет пользовались интернетом каждый день или почти каждый день.

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