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Песков назвал попытки провокаций от Киева темой повышенного внимания спецслужб

Песков назвал попытки провокаций от Киева темой повышенного внимания спецслужб

Попытки Киева устроить провокации являются темой для повышенного внимания российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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