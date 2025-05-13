Кёльн в огне памяти: Как наследники нацистов объявили войну Победе

Отголоски великого праздника раздавались по всему миру благодаря акциям «Бессмертного полка». Даже после празднования 80‑й годовщины Дня Победы в пятницу, тысячи людей по всему миру приняли участие в шествиях.
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