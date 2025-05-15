«Страна.ua»: в переговорах в Стамбуле примут участие Ермак, Умеров и Сибига

Участие в переговорах, которые состоятся в четверг, 15 мая, в Стамбуле по Украине примут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.