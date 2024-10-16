Британия отказалась признавать КСИР террористической группировкой

Правительство Великобритании намерено игнорировать призывы объявить элитное иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической группировкой из-за опасений разрыва дипломатических отношений между Лондоном и Тегераном.
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