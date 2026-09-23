БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новый фюзеляж на чужих крыльях: какой инженерной ценой Ту-104 открыл реактивную эпоху

Новый фюзеляж на чужих крыльях: какой инженерной ценой Ту-104 открыл реактивную эпоху

Семьдесят лет первому регулярному рейсу — 15 сентября 1956 годаЧто знает о Ту-104 человек, который не занимался авиацией специально? Что он первый советский реактивный — раз.

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