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Пронедра

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На Земле могут скрываться сотни зон с аномально сильным магнитным полем

На Земле могут скрываться сотни зон с аномально сильным магнитным полем

Учёные считают, что на нашей планете могут существовать сотни участков с необычно сильным магнитным полем, которые пока остаются неизвестными науке.

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