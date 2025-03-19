Avia.pro - СМИ «Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане В Дагестане разгорелся конфликт, от которого кровь кипит в жилах, а разум отказывается понимать, где тут правда, а где чья-то игра.
«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
миссис Кнопка
Хорошо проплаченная акция. Надо четко понимать, что все эти религиозные вывихи - успешная подрывная работа против России.
Ответить
2 д.
Юрий Вахрушев
Вот же мразь черножопая…
Ответить
2 д.
света челюбеева
В Иваново тоже были Перекрестки и уборкой занимались выходцы из Таджикистана. Им сразу озвучили режим дня,но были среди них и упертые,которые по полчаса делали Намаз в рабочее время. Хорошо,что эти перекрестки закрылись,а иначе их бы уволили.Потому,что коренное население не захотело бы за них работать эти полчаса.В Православной вере тоже есть праздник Пасха,когда Христос Воскрес,но ведь православные все равно работают в этот день,магазины не закрываются,пожарная охрана работаект, больницы тоже работают и другие необходимые нам всем точки торговли и аптеки. Это что же за блажь такая? Православные тоже любят своего Бога,но они идут и работают молча. А что мусульмане считают,что поклонение Аллаху выше поклонения Иисусу Христу? Это просто государство в государстве.Мы не хотим и не будем!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии