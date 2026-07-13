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ЦСКА подписал пробный контракт с Грушниковым. Защитник играл за фарм «Калгари» в прошлом сезоне

ЦСКА  заключил пробное соглашение с 23-летним Артемом Грушниковым . Защитник играл в Северной Америке с 2020 года.

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