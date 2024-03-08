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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35+11+11 от Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Майами». У словенца пять подряд трипл-даблов с 30 и более очками

35+11+11 от Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Майами». У словенца пять подряд трипл-даблов с 30 и более очками

В активе лидера «Мэверикс» 35 очков, 11 подборов, 11 передач. За 40 минут на площадке словенец реализовал 12 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.

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