Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Герасимов проверил группировку «Запад» и отметил успехи в освобождении ДНР

Герасимов проверил группировку «Запад» и отметил успехи в освобождении ДНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».

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