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Трамп определился с преемником на президентских выборах

Американский лидер Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса, передает MS Now со ссылкой на источники.

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