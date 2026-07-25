Американский лидер Дональд Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года. Он начал открыто поддерживать кандидатуру своего вице-президента Джей Ди Вэнса, передает MS Now со ссылкой на источники.
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