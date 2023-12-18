На суше и на кораблях. Стратегическая ПРО на основе комплекса Aegis

Сухопутный комплекс Aegis Ashore, построенный в РумынииС начала двухтысячных годов США принимали различные меры по строительству и развертыванию в Европе систем и комплексов стратегической противоракетной обороны.
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