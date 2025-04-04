Укрывавший террористку Трепову вышел на свободу

Укрывавший террористку Трепову Дмитрий Касинцев вышел на свободу из колонии Укрывавший террористку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Дмитрий Касинцев вышел из колонии на свободу.