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Политик Рогов: Украинское контрнаступление породило феномен, солдаты ВСУ сдаются в плен группами

Политик Рогов: Украинское контрнаступление породило феномен, солдаты ВСУ сдаются в плен группами

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что на Ореховском направлении идет активная сдача в плен украинских боевиков.

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