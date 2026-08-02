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"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

"Новая блокада Украины, вероятно, ускорит ее поражение. В этом мало сомнений, поскольку украинская экономика разрушена, а страна зависела от экспорта сырьевых товаров через порт Одессы — пшеницы, кукурузы и всего того, что там выращивают.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Украина - инструмент в руках &quot;партнёра&quot;. когда Россия вышибет этот инструмент из шаловливых ручонок, то &quot;капитулирует&quot; не тока Украина, но и весь пресловутый Запад сделает шаг назад. так было и так будет, ибо &quot;накат/откат&quot; это их схема. для России вся эта капитуляция лишь часть общей задачи, ибо затем следует неизбежный передел зон влияния. и вот тут надо иметь ресурс в виде сплочённой группы &quot;отдельно взятых государств&quot;, для чего нужна идея, отличная от западного капитализЬма без всяких соплей, - они сами по себе, мы тоже сами по себе. по сути &quot;построение чего-то там в группе отдельно взятых государств&quot; с их ресурсами ок 70% мiровых и половиной населения Земли. почему нет?
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1 м.
Юрий Золотарев
Эту бандеровскую ССУКУ, присвоившую себе Украину, нужно добить до полного нуля!!
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1 м.