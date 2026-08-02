"Украина капитулирует". Запад в ужасе от происходящего на СВО: конец близко

СК

Сергей Ковалев

Украина - инструмент в руках "партнёра". когда Россия вышибет этот инструмент из шаловливых ручонок, то "капитулирует" не тока Украина, но и весь пресловутый Запад сделает шаг назад. так было и так будет, ибо "накат/откат" это их схема. для России вся эта капитуляция лишь часть общей задачи, ибо затем следует неизбежный передел зон влияния. и вот тут надо иметь ресурс в виде сплочённой группы "отдельно взятых государств", для чего нужна идея, отличная от западного капитализЬма без всяких соплей, - они сами по себе, мы тоже сами по себе. по сути "построение чего-то там в группе отдельно взятых государств" с их ресурсами ок 70% мiровых и половиной населения Земли. почему нет?