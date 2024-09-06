Врач рассказала о полезных свойствах свеклы

Свекла — один из недооцененных продуктов в нашем рационе. Она является богатым источником питательных веществ, включая витамины (В и С), минералы, клетчатку, белки и множество биологически активных фенольных веществ.
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