Горемыкин наградил бойцов, отличившихся на южно-донецком направлении

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды и памятные подарки бойцам группировки войск «Восток», которые отличились на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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