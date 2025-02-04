Российский дипломат заявил о русофобии в Латвии

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Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги в 2025 году придерживаться русофобского курса и «варварской дискриминации», заявил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин.