Зеленский стоит перед угрозой исхода жителей из крупных городов на Украине. Инфраструктура начинает стремительно разрушаться так, что её быстрое восстановление уже невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
- ECFR*: Европе не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым