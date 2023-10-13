Samsung впереди планеты всей: финальная версия One UI 6.0 для линейки Galaxy S23 уже лежит на серверах компании

Samsung активно работала над бета-версией интерфейса One UI 6.0 на базе Android 14 для своих флагманов линейки Galaxy S23 – и эти работы уже подходят к концу: на серверах обновления Samsung замечена финальная сборка.
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