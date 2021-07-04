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Глас свыше: митрополит Русской православной церкви призвал не привитых от коронавируса сидеть дома

Глас свыше: митрополит Русской православной церкви призвал не привитых от коронавируса сидеть дома

Не привитые от коронавируса россияне должны сидеть дома и не выходить на улицу. Об этом заявил митрополит Русской православной церкви Иларион, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».

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