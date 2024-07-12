Двух граждан Австралии российского происхождения обвинили в шпионаже в пользу России

Двух граждан Австралии российского происхождения задержали по обвинению в шпионаже в пользу России. 40-летнюю Киру Королёву и ее 62-летнего мужа Игоря обвиняют в получении материалов Сил обороны Австралии для передачи российским властям.
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