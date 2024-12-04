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«Победный прорыв в Дзержинске»: ВС РФ сломали оборону ВСУ, в бой за Торецк срочно брошен «цепной пес» Киева: Карта боевых действий на Украине, новости СВО к утру 04.12.24 г.

«Победный прорыв в Дзержинске»: ВС РФ сломали оборону ВСУ, в бой за Торецк срочно брошен «цепной пес» Киева: Карта боевых действий на Украине, новости СВО к утру 04.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 4 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 04.

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