Родители обрадуются – размер детских пособий меняют: в разы поднимут выплаты в 2025 году Ольга БезродняяПовышение детских пособий анонсировал член Госдумы Никита Чаплин, рассказав, что планируется большое увеличение пособий на детей, выплат матерям в декрете или родственникам, которые будут присматривать за ребенком.