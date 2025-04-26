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ТАСС узнал о семи владельцах машины, при взрыве которой погиб генерал Москалик

ТАСС узнал о семи владельцах машины, при взрыве которой погиб генерал Москалик

Автомобиль Volkswagen Golf, при взрыве которого в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сняли с учета в январе 2025 года, и он оставался незарегистрированным.

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