ТАСС узнал о семи владельцах машины, при взрыве которой погиб генерал Москалик

Автомобиль Volkswagen Golf, при взрыве которого в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сняли с учета в январе 2025 года, и он оставался незарегистрированным.
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