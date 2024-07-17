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Новости экономики России

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Трамп может вновь спровоцировать глобальную инфляцию

Трамп 2.0 может стать плохой новостью для мировой инфляции, считают аналитики. “Второй президентский срок бывшего президента Дональда Трампа может вновь спровоцировать глобальную инфляцию, поскольку его политика “Америка превыше всего” приведет к росту издержек по всему миру”, - предупреждают эксперты, слова которых приводит CNBC.

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