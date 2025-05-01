Певца Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети после публикации нового клипа. Такой «подарок» артист получил прямо в день рождения.
Всему виной пропаганда: Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Степанян
Пропаганда здесь не причем, виной всему аморальная личность бесполого артиста, его гражданская позиция. Страна воюет, цвет нации, его генофонд выкашивают на ЛБС в борьбе с украинским неофашизмом, а Киркоров в компании с еще некоторыми деятелями шоу-бизнеса ведут такой праздный образ жизни, который непристойно было бы вести и в мирное время. Ну а «вишенка на торте», это брендовые сумочки, за фантастические деньги, которые уважающему себя мужчине непристойно носить, Ролекс с символом Великой Победы за миллионы, это когда народ из мизерных зарплат и пенсий помогает тяжело больным детям и на гуманитарку собирает. Так что пропаганда здесь не причем. Очень жаль, ведь вокал, несомненно, есть, есть и слух и музыкальность, а личности, человека, нет!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии