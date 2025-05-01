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Мода и Шоу-бизнес

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Всему виной пропаганда: Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Всему виной пропаганда: Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети в день рождения

Певца Филиппа Киркорова заблокировали в соцсети после публикации нового клипа. Такой «подарок» артист получил прямо в день рождения.

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Комментарии
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Владимир Степанян
Пропаганда здесь не причем, виной всему аморальная личность бесполого артиста, его гражданская позиция. Страна воюет, цвет нации, его генофонд выкашивают на ЛБС в борьбе с украинским неофашизмом, а Киркоров в компании с еще некоторыми деятелями шоу-бизнеса ведут такой праздный образ жизни, который непристойно было бы вести и в мирное время. Ну а «вишенка на торте», это брендовые сумочки, за фантастические деньги, которые уважающему себя мужчине непристойно носить, Ролекс с символом Великой Победы за миллионы, это когда народ из мизерных зарплат и пенсий помогает тяжело больным детям и на гуманитарку собирает. Так что пропаганда здесь не причем. Очень жаль, ведь вокал, несомненно, есть, есть и слух и музыкальность, а личности, человека, нет!
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