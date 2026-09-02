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Газы против крестьян: как Тухачевский усмирял Тамбов и чем за это поплатился

Газы против крестьян: как Тухачевский усмирял Тамбов и чем за это поплатился

В 1920-х годах Тамбовщина стала ареной жестокого крестьянского бунта, направленного против политики советской власти.

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