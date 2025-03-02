Безродная шавка, которой дали пинка в Овальном кабинете в Белом доме туту же бросилась искать нового хозяина

В надежде, что ей почешут за ушком, вкусно накормят и разрешат продолжать гадить где попало и кусаться, шавка, куснув руку того, кто ещё недавно кормил её (и пока ещё, наверное, по инерции продолжает подкармливать), шавка заметалась в поисках новых хозяев.