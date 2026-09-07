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Татар-информ

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Дело девушки, насмерть сбившей на гидроцикле сапбордиста под Казанью, ушло в суд

Дело девушки, насмерть сбившей на гидроцикле сапбордиста под Казанью, ушло в суд

Уголовное дело в отношении 22-летней девушки, обвиняемой в гибели сапбордиста под Казанью, направлено в Зеленодольский городской суд.

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