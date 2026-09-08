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Царьград

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ДНР сообщила о 53 атаках ВСУ: погиб один, ранены 13 человек

ДНР сообщила о 53 атаках ВСУ: погиб один, ранены 13 человек

В течение суток украинские боевики 53 раза атаковали населенные пункты ДНР, сообщили в администрации.

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