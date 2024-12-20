Сырьевая дипломатия: Венесуэла и Индия обменялись крупными партиями нефти

Для индийской Reliance это не первая дипломатическая нефтяная перетасовка. Индия приостановила закупки венесуэльской нефти еще в марте, напуганная слухами о том, что санкции США могут дать обратный эффект.
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